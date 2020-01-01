Прибыль финансовых учреждений с начала года составила почти 30 миллиардов гривен.

Прибыль украинских банков в мае сократилась почти на треть - НБУ depositphotos.com

Чистая прибыль украинских банков в мае 2020 года составила 3,756 млрд грн. Об этом сообщает FinClub, ссылаясь на данные НБУ.

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Согласно сообщению, это на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,313 млрд грн).

При этом в январе-мае 2020 года прибыль украинских банков составила 28,964 млрд грн - на 23,6% больше прошлогоднего показателя.

В то же время доходы банков за пять месяцев по сравнению с показателем за аналогичный прошлогодний период выросли на 10,8% - до 109,53 грн.

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Расходы финучреждений увеличились до 80,57 млрд грн - это на 6,8% больше, чем за пять месяцев 2019 года.

Напомним, что согласно прогнозу НБУ доходы украинских банков в ближайшие месяцы резко уменьшатся.