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IKEA производит стулья из незаконно вырубленного в Карпатах леса - СМИ

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Согласно расследованию, поставкой бука для шведской компании занимается лесничество в поселке Великий Бычков на Закарпатье.
IKEA производит стулья из незаконно вырубленного в Карпатах леса - СМИ
IKEA производит стулья из незаконно вырубленного в Карпатах леса - СМИ
depositphotos.com

Шведский производитель мебели IKEA реализует в своих магазинах раскладные стулья Terje, которые изготавливаются из незаконно вырубленного бука в украинских Карпатах. Об этом свидетельствуют результаты расследовании общественной организации Earthsight, занимающейся проблемами экологии, сообщает Громадське.

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Согласно расследованию, поставкой бука для IKEA занимается лесоохотничье хозяйство в поселке Великий Бычков на Закарпатье. Госэкоинспекция Украины в результате проверки подтвердила, что лесничество выдало незаконные лицензии на “санитарную“ рубку на более 100 участках с апреля по июнь 2018 года.

Авторы расследования отмечают, что это “период тишины“, когда животные в лесах размножаются, а вырубка может влиять на дальнейшее их развитие и выживание. По данным Earthsight, лесничество проводило незаконную “санитарную“ рубку и в 2019-2020 годах.

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“Главным заготовителем незаконно срубленного бука является мебельная компания “ВГСМ“. Ее называют одним из крупнейших украинских поставщиков для IKEA. Примерно 96% всей продукции “ВГСМ“ продает шведской компании“, - говорится в сообщении.

Товаротранспортные документы указывают на то, что “ВГСМ“ продает буковое сырье, дуб и ясень на фабрику IKEA в Словакию. Значительную часть экспортной продукции составляют полупродукты части мебели для сети или буковые пиломатериалы, которые переправляют в Румынию.

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Согласно расследованию, кроме относительно недорогих стульев Terje (стоимость - 399 грн) IKEA продает и другую мебель из украинского бука - в частности, стулья Ingolf (1499 грн) и Borje (от 1300 грн).

Напомним, что IKEA заплатит 46 млн долларов штрафа за то, что комод в магазине упал на двухлетнего малыша. После этого ребенок умер.

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Теги: IKEA, Бук, мебель, незаконная вырубка леса
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Комментариев (1)
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mtervvvga    24.06.2020, 12:11
Оценка:  -22
mtervvvga
А какие претензии к IKEA,если она лишь купила этот лес?Незаконная вырубка?А почему не наказываете тех кто её осуществляет?Ааааааа,коррупция?Ну тогда и IKEA не виновата.
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