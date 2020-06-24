IKEA производит стулья из незаконно вырубленного в Карпатах леса - СМИ

Согласно расследованию, поставкой бука для шведской компании занимается лесничество в поселке Великий Бычков на Закарпатье.

Шведский производитель мебели IKEA реализует в своих магазинах раскладные стулья Terje, которые изготавливаются из незаконно вырубленного бука в украинских Карпатах. Об этом свидетельствуют результаты расследовании общественной организации Earthsight, занимающейся проблемами экологии, сообщает Громадське.

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Согласно расследованию, поставкой бука для IKEA занимается лесоохотничье хозяйство в поселке Великий Бычков на Закарпатье. Госэкоинспекция Украины в результате проверки подтвердила, что лесничество выдало незаконные лицензии на “санитарную“ рубку на более 100 участках с апреля по июнь 2018 года.

Авторы расследования отмечают, что это “период тишины“, когда животные в лесах размножаются, а вырубка может влиять на дальнейшее их развитие и выживание. По данным Earthsight, лесничество проводило незаконную “санитарную“ рубку и в 2019-2020 годах.

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“Главным заготовителем незаконно срубленного бука является мебельная компания “ВГСМ“. Ее называют одним из крупнейших украинских поставщиков для IKEA. Примерно 96% всей продукции “ВГСМ“ продает шведской компании“, - говорится в сообщении.

Товаротранспортные документы указывают на то, что “ВГСМ“ продает буковое сырье, дуб и ясень на фабрику IKEA в Словакию. Значительную часть экспортной продукции составляют полупродукты части мебели для сети или буковые пиломатериалы, которые переправляют в Румынию.

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Согласно расследованию, кроме относительно недорогих стульев Terje (стоимость - 399 грн) IKEA продает и другую мебель из украинского бука - в частности, стулья Ingolf (1499 грн) и Borje (от 1300 грн).

Напомним, что IKEA заплатит 46 млн долларов штрафа за то, что комод в магазине упал на двухлетнего малыша. После этого ребенок умер.