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Весовой контроль на автодорогах будет круглосуточным - Криклий

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Пять комплексов габаритно-весового контроля уже работают на дорогах вокруг Киева в круглосуточном режиме.
Весовой контроль на автодорогах будет круглосуточным - Криклий
Весовой контроль на автодорогах будет круглосуточным - Криклий
Министерство инфраструктуры/Facebook

В ближайшее время на дорогах Украины будут функционировать 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения. Об этом в ходе инспекции одного из таких комплексов на участке автодороги М-06 “Киев-Чоп“ сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По его словам, на весовых комплексах будут работать инспекторы Укртрансбезопасности совместно с Нацполицией под контролем СБУ.

“Наша цель - осуществлять этот контроль круглосуточно. Пять комплексов габаритно-весового контроля уже работают на дорогах вокруг Киева в круглосуточном режиме. Аналогичная работа ведется в Одессе, Умани, Николаеве и других городах“, - сообщил чиновник.

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По словам Криклия, правительству также будет предложено привлечь к работе инспекторов Укртрансбезопасности представителей местных органов власти.

“Таким образом мы привлечем к этому процессу местные органы власти, потому что они, в том числе, заинтересованы защищать свои дороги“, - сказал глава Мининфраструктуры.

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В Мининфраструктуры планируют до конца 2020 года запустить по всей Украине 54 комплексы автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion (“Взвешивание в движении“). На их базе также хотят запустить систему автоматического взыскания штрафов.

Напомним, что в Украине до конца года появятся 54 комплекса взвешивания фур в движении.

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Теги: Криклий, фуры, весовой контроль
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