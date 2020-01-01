Снижению процентных ставок способствуют замедление инфляции, стабильность на валютном рынке и работа банковского сектора без сбоев.

До конца года кредиты в Украине станут самыми дешевыми в истории - НБУ НБУ

До конца 2020 года ставки по кредитам в Украине станут самыми низкими в истории Украины. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности за июнь 2020 года.

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Согласно документу, дальнейшему снижению процентных ставок по кредитам способствуют замедление инфляции, стабильность на валютном рынке и работа банковского сектора без сбоев.

“Впервые со времен восстановления независимости Украина входит в период однозначных процентных ставок по вкладам. Это является предпосылкой для существенного снижения стоимости кредитов. При отсутствии новых макроэкономических шоков и дальнейшего усиления защиты прав кредиторов ставки по кредитам для населения и бизнеса к концу года станут самыми низкими за всю историю банковского сектора“, - говорится в отчете.

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В Нацбанке также отметили, что с учетом достаточности капитала и ликвидности, а также снижения процентных ставок, банки готовы поддержать бизнес и население, а также способствовать экономическому восстановлению.

Напомним, что 11 июля 2020 года Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 6%.