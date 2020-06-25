Преступники размещали в интернете объявления о продаже авто по заниженной цене или в кредит и требовали предоплату.

На Днепропетровщине аферисты "продали" несуществующих авто на 13 млн грн Скриншот

Сотрудники киберполиции в Днепропетровской области разоблачили организованную группу, участники которой продавали гражданам несуществующие автомобили. Об этом сообщается на Facebook-странице Национальной полиции.

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Согласно сообщению, семь местных жителей с февраля 2019 года размещали в интернете объявления о продаже авто по заниженной цене или в кредит от имени известных компаний и официальных дистрибьюторов. При этом требовали предоплату в сумме от 30% стоимости авто.

“Деньги пострадавшие перечисляли на подконтрольные фигурантам счета или непосредственно в офисных помещениях, специально арендуемых участниками группы. Деятельность таких офисов зафиксирована в Днепре, Павлограде, Каменском и Бердянске“, - говорится в сообщении.

Полицейские провели 15 санкционированных обысков в офисах и по местам проживания членов группировки. В результате изъята компьютерная техника, бланки, подписанные фиктивные договоры, печати и платежные карты.

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В общей сложности участники преступной группировки обманули более 150 граждан. Общая сумма нанесенным убытков составляет более 12,5 млн грн. Пятеро участников группы задержаны.

Напомним, что на Прикарпатье псевдо-полицейский выманил у людей около 400 тыс грн.