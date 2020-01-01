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В Украине растет оборот розничной торговли: Подробности

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Больше всего объемы продаж в ритейле увеличились в Киевской, Запорожской и Кировоградской областях.
В Украине растет оборот розничной торговли
В Украине растет оборот розничной торговли
depositphotos.com

Оборот розничной торговли в Украине в январе-мае 2020 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 434,5 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Согласно данным ведомства, больше всего оборот розничной торговли вырос в Киевской (+11,6%), Запорожской (+10,5%) и Кировоградской (+8,8%) областях.

В то же время, согласно информации Госстата, оборот розничной торговли в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года снизился на 3,1%.

В Украине растет оборот розничной торговли
В Украине растет оборот розничной торговли
ukrstat.gov.ua

При этом объем розничного товарооборота предприятий розничной торговли в январе-мае 2020 года составил 319 млрд грн. Это что на 4,4% больше показателя за аналогичный период 2019 года.

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В своих данных Госстат не учитывал временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что по данным государственного ПриватБанка товарооборот в рознице в Украине вышел на докарантинный уровень.

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Теги: Розничная торговля, ритейл, товарооборот
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