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Кабмин облегчил иностранцам ведение бизнеса в Украине: Подробности

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Правительство одобрило запуск в Украине электронного резидентства.
Кабмин облегчил иностранцам ведение бизнеса в Украине
Кабмин облегчил иностранцам ведение бизнеса в Украине
Урядовий портал

Кабинет министров одобрил запуск в Украине электронного резидентства. Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в четверг.

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Согласно пояснительной записке к документу, целью его принятия является внедрение механизма обретения иностранцами и лицами без гражданства статуса электронного резидента в Украине.

В частности, без необходимости посещать Украину иностранцы будут получать украинскую квалифицированную электронную подпись, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, возможность отрыть онлайн-счет в украинском банке, упрощенный доступ к админуслугам.

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“Это - особый статус иностранного гражданина в Украине, который открывает ему доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощает процедуры получения административных услуг и заключения гражданско-правовых сделок, а также предоставляет ему возможность дистанционно основывать и вести бизнес в Украине“, - уточнили в правительстве.

По мнению авторов новации, это положительно повлияет на инвестиционный климат в Украине, активизацию и дальнейшее развитие национальной экономики, увеличение ВВП, поступлений в государственный бюджет и т.п.

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Согласно решению Кабмина, эксперимент по реализации и внедрению проекта е-резидентства в Украине начнется 31 июля.

Напомним, что Украина либерализирует визовый режим для иностранцев уже в ближайшее время. Об этом заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Теги: Кабмин, резиденты, иностранцы, электронные сервисы
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