Кабмин облегчил иностранцам ведение бизнеса в Украине: Подробности

Правительство одобрило запуск в Украине электронного резидентства.

Кабинет министров одобрил запуск в Украине электронного резидентства. Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в четверг.

Читай также: Зеленский хочет отменить визы для иностранцев: Список стран

Согласно пояснительной записке к документу, целью его принятия является внедрение механизма обретения иностранцами и лицами без гражданства статуса электронного резидента в Украине.

В частности, без необходимости посещать Украину иностранцы будут получать украинскую квалифицированную электронную подпись, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, возможность отрыть онлайн-счет в украинском банке, упрощенный доступ к админуслугам.

Читай также: Зеленский рассказал, когда иностранцы смогут покупать землю без лимита

“Это - особый статус иностранного гражданина в Украине, который открывает ему доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощает процедуры получения административных услуг и заключения гражданско-правовых сделок, а также предоставляет ему возможность дистанционно основывать и вести бизнес в Украине“, - уточнили в правительстве.

По мнению авторов новации, это положительно повлияет на инвестиционный климат в Украине, активизацию и дальнейшее развитие национальной экономики, увеличение ВВП, поступлений в государственный бюджет и т.п.

Читай также: Глава МИД поддерживает двойное гражданство

Согласно решению Кабмина, эксперимент по реализации и внедрению проекта е-резидентства в Украине начнется 31 июля.

Напомним, что Украина либерализирует визовый режим для иностранцев уже в ближайшее время. Об этом заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.