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Более половины украинских бизнесменов не планируют увольнений - Опрос

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Каждый четвертый украинский предприниматель думает над сокращением штата.
Более половины украинских бизнесменов не планируют увольнений - Опрос
Более половины украинских бизнесменов не планируют увольнений - Опрос
depositphotos.com

Более двух третей (68%) представителей украинского бизнеса уже полностью или частично вернулись к работе в офисе. Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса бизнеса, проведенного во время встречи предпринимателей Европейской Бизнес Ассоциации.

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Также, согласно данным опроса, более половины (60%) предпринимателей планируют сохранить персонал компании в неизменном составе. При этом более четверти (28%) думают над сокращением. Еще 13% предпринимателей находятся в поиске новых работников.

Кроме того, проведенный опрос показал, что на ближайшие полгода более двух третей (69%) представителей бизнеса планируют оставить уровень заработных плат в своих компаниях неизменным, Каждый пятый (21%) рассматривает вариант сокращения окладов и лишь 9% - размышляют над повышением зарплат персоналу.

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Ранее сообщалось, что уровень безработицы среди трудоспособного населения в возрасте 15 лет и старше в I квартале 2020 года составил 8,5%.

Напомним, что количество безработных в Украине за год выросло на 76%.

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Теги: увольнения, безработица, предприниматели, зарплата, сокращение штата
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