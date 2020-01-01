В Украине появится единый орган финансовых расследований - Саакашвили

Новое ведомство заменит все правоохранительные подразделения, занимающиеся экономическими преступлениями.

В Украине будет создан единый орган финансовых расследований. Об этом сообщил глава исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили.

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По его словам, новое ведомство заменит все правоохранительные подразделения, занимающиеся экономическими преступлениями.

“Главным врагом экономического прогресса Украины является правоохранительная система - СБУ, налоговая милиция, те подразделения, которые раньше работали в Генеральной прокуратуре. Четкое, твердое решение президента - привести их в один орган: это должен быть один маленький орган финансовых расследований“, - сказал Саакашвили.

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Он отметил, что сейчас в Украине открыто 2,5 млн налоговых производств, что делает ее мировым рекордсменом по террору бизнеса.

“Все остальные экономические органы убрать и дать возможность бизнесу нормально развиваться без этого постоянного налогового террора“, - сказал глава исполкома Нацсовета реформ.

Напомним, Михеил Саакашвили сообщил, что в рамках реформы украинской таможни планируется усилить ответственность за контрабанду и унифицировать таможенные ставки.