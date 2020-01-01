В Украине могут создать Единый портал сообщений о коррупции: Подробности

Профильный комитет рекомендует Верховной Раде принять соответствующий законопроект за основу.

В Украине могут создать Единый портал сообщений о коррупции Верховная Рада Украины

Профильный комитет рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект, которым предполагается создание в Украине Единого портала сообщений о коррупции. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

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Согласно сообщению, документ должен упростить и оптимизировать работу с сообщениями и проверками информации, приведенной в сообщениях обличителей о возможной коррупции.

По мнению авторов законопроекта, создание всеми органами власти регулярных каналов о коррупционных действиях требует больших затрат из государственного бюджета.

“Вместо этого предлагается создать так называемый Единый портал сообщений о коррупции, с которым смогут в круглосуточном свободном доступе работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах. Такое решение позволит сэкономить бюджетные средства“, - считают авторы законопроекта.

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Также сообщается, что НАПК из-за недостатка кадров просило освободить ведомство от обязанности вступать в судебные дела на стороне обличителя или третьего лица. Данным законопроектом предлагается передать эту функцию системе бесплатной юридической помощи.

Напомним, в Кабинете министров заявили, что в Украине упал уровень теневой экономики.