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Инвесторы ухудшили оценку бизнес-климата в Украине до уровня 2015 года

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К негативному влиянию карантинных мероприятий добавилась кадровая чехарда в правительстве и замедление темпов реформ.
Инвесторы ухудшили оценку бизнес-климата в Украине до уровня 2015 года
Инвесторы ухудшили оценку бизнес-климата в Украине до уровня 2015 года
depositphotos.com

Индекс инвестиционной привлекательности Украины в первой половине 2020 года составил 2,51 балла из 5-ти возможных. Об этом свидетельствуют результаты исследования Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с юридической фирмой Василий Кисиль и Партнеры. Сообщается, что в предыдущем периоде показатель индекса составлял 2,95 балла.

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“Настроения генеральных директоров существенно ухудшились. Так, только 4% опрошенных считают инвестиционный климат благоприятным, тогда как в предыдущей волны таких было 17%. Большинство, а именно 62% считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, а еще 34% - нейтральным“, - сообщается в результатах исследования.

Оценка динамики бизнес-климата тоже указывает на негативную тенденцию. Так, 55% директоров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущими 6 месяцами, еще 35% убеждены, что условия ведения бизнеса не изменились, и только 10% считают, что они несколько улучшились.

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“Мы наблюдаем беспрецедентное ухудшение настроений инвесторов, сопоставимое с посткризисными настроениями 2015 года. К негативному влиянию вынужденных карантинных мероприятий, продолжавшихся более двух месяцев, добавилась кадровая турбулентность в правительстве и замедление темпов реформ“, - отметила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Напомним, что бизнес-сообщество сделало заявление из-за отставки Смолия.

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Теги: бизнес-климат, инвесторы, ведение бизнеса
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