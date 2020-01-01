СЕТАМ продаст на аукционе элитный особняк в Карловых Варах

Стартовая цена лота - 222 млн грн.

Государственное предприятие СЕТАМ Министерства юстиции Украины выставило на электронный аукцион OpenMarket жилой дом с земельным участком в чешском городе Карловы Вары. Об этом сообщается на сайте предприятия.

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Согласно сообщению, общая площадь здания 1752 года постройки составляет 943, 24 кв. м. Площадь частного земельного участка - 715 кв. м.

“Дом состоит из подвального этажа, гаража на два автомобиля, спортзала и погребных помещений. В нем, как отмечается, осуществлена полная реконструкция, он заполнен элитной мебелью и современной коммуникацией. Дом является культурным наследием и размещен на природоохранной территории в пределах курортного города“, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что стартовая цена лота составляет 222 млн грн. Торги запланированы на 21 июля 2020 года.

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По договоренности с продавцом лот будет продаваться на “голландском“ аукционе. То есть будет применена процедура проведения торгов с понижением цены с возможностью снижения начальной стоимости до предельного уровня, составляющего 192 млн грн. Шаг снижения составляет 1%.

Напомним, что Госпредприятие “СЕТАМ” выставило на аукцион грузо-пассажирское авиасудно АН-140-100.