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Количество проверок кафе, ресторанов и рынков в Украине увеличилось - ОП

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За последние две недели на объектах торговли и в заведениях общепита проведено более 19 тысяч проверок.
Количество проверок кафе, ресторанов и рынков в Украине увеличилось - ОП
Количество проверок кафе, ресторанов и рынков в Украине увеличилось - ОП
Госпотребслужба

Начиная с 19 июня 2020 года в Украине на объектах торговли, продуктовых рынках и в заведениях общепита было проведено более 19 тысяч проверок. Об этом проинформировали участники селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, сообщается на сайте президента Украины.

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Согласно сообщению, по результатам этих проверок только за три дня выявлено 2788 нарушений, за которые составлены протоколы и предписания.

“Люди устали и расслабились, но бизнесы, которые зарабатывают, должны нести ответственность, если не контролируют соблюдение мер безопасности и тем самым подвергают клиентов опасности заражения“, - сказал во время совещания президент Владимир Зеленский.

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В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что на Закарпатье и Волыни в медучреждениях начали готовить больше койко-мест в связи с ростом числа заболевших и заполнением больниц.

Напомним, что за прошедшую неделю Госпотребслужба провела 37 тысяч проверок предприятий на предмет соблюдения карантинных правил. Было выявлено более 9 тысяч объектов, где допущены нарушения.

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Теги: ОП, проверки бизнеса, карантин
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