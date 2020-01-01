АМКУ отштрафовал фармкомпанию за рекламу "лекарства от COVID-19"

Производитель убеждал, что медпрепарат "действует на все сложные вирусы, включая коронавирусы".

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО “Юрия-Фарм“ на 528 тыс грн за распространение в рекламе препарата ложной информации о его способности бороться с коронавирусами. Об этом сообщается на сайте комитета.

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Согласно сообщению, предприятие нарушило конкурентное законодательство, вводило в заблуждение потребителей и могло получить конкурентное преимущество перед другими производителями лекарственных средств.

“В рамках постоянного мониторинга нарушений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в рекламе лекарственных средств АМКУ обнаружил на ТВ канале 1+1 ролик средства “Декасан“, в котором распространялась информация, что он “действует на все сложные вирусы, включая коронавирусы“, - говорится в сообщении.

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В АМКУ отмечают, что никакой информации о таких свойствах в инструкции препарата нет. Отсутствуют и данные клинических исследований, подтверждающих лечебный или профилактический эффект препарата в отношении Covid-19.

“Кроме того, данные о лечении или профилактике коронавируса этим средством не соответствуют официальной информации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины“, - уточнили в комитете.

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За нарушение Закона Украины “О защите от недобросовестной конкуренции “Юрия-Фарм“ оштрафована на 528 тыс грн. Штраф подлежит уплате в двухмесячный срок со дня получения решения.

Напомним, что мировой производитель продуктов питания “Danone“ прекращает рекламную кампанию с участием российского актера Михаила Пореченкова.