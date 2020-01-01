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Тревожный сигнал: Президент Американской торговой палаты - об отставке Смолия

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Некоторые международные компании пока останавливают свои инвестиции в Украину.
Тревожный сигнал: Президент Американской торговой палаты - об отставке Смолия
Тревожный сигнал: Президент Американской торговой палаты - об отставке Смолия
facebook.com/andy.hunder

Отставка председателя Национального банка Украины Якова Смолия является тревожным сигналом для международных. Об этом в эфире Радио Свобода заявил президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.

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По его словам, некоторые международные бизнес-компании “наблюдают, что будет дальше“, и пока останавливают свои инвестиции в Украину.

“Компании доверяли Нацбанку, потому что это была независимая организация, которая удержала инфляцию и золотовалютные резервы. Политика Нацбанка была понятна и предсказуема. Бизнес хочет иметь какую-то предсказуемость и без этой предсказуемости компании заявили публично, что некоторые из них останавливают дальнейшие инвестиции, пока не будет понятно, какие будут следующие шаги и что можно ожидать дальше“, - заявил Гундер.

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Как известно, 3 июля Верховная Рада Украины своим постановлением уволила Якова Смолия с поста председателя НБУ.

Напомним, что 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал заявление об отставке. Свое решение он пояснил политическим давлением.

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Теги: инвестиции, НБУ, Смолий, бизнес
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