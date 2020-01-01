J.P. Morgan изменило прогноз по учетной ставке НБУ: Подробности

Ожидания аналитиков агентства изменились в связи с увольнением Якова Смолия с поста главы НБУ.

Аналитики агентства J.P. Morgan пересмотрели прогноз о снижении учетной ставки НБУ в ІІІ квартале 2020 года до 5% на ее сохранение на уровне 6%, сообщает Интерфакс-Украина.

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В частности, в материалах J.P. Morgan отмечается, что прогноз по учетной ставке изменен в связи с увольнением Якова Смолия с поста председателя Национального банка Украины.

“Эти события привносят риски в наш прогноз дальнейшего снижения ставки на 100 б.п. в этом квартале до 5% (в частности, теперь мы ожидаем, что ставки останутся без изменений по результатам июльского заседания правления НБУ) и в более широком смысле повышают неопределенность политики и ставят под сомнение приоритеты политики президента и его команды“, - отметили в агентстве.

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Также аналитики ожидают, что заявление Смолия может нанести ущерб отношениям Украины с ключевыми международными партнерами и доверию инвесторов.

“С конца 2021 года мы прогнозируем постепенное ужесточение денежно-кредитной политики, поскольку прогнозируем, что экономика восстановится“, - уточнили в J.P. Morgan.

Напомним, что согласно прогнозу J.P. Morgan экономический спад в Украине в 2020 году составит 5,1%, однако уже со следующего года рост экономики может достигнуть 6,3%.