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В Украине будет создан новый суд по делам бизнеса: Подробности

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По словам министра юстиции, презентация концепции такого суда может состояться до конца августа.
В Украине будет создан новый суд по делам бизнеса
В Украине будет создан новый суд по делам бизнеса
depositphotos.com

Министерство юстиции Украины планирует создать отдельный суд по делам бизнеса. Об этом во время онлайн-общения с представителями Европейской бизнес Ассоциации сообщил глава Минюста Денис Малюська.

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По его словам, министерством рассматривается концепция создания суда по делам инвесторов - арбитража или отдельного государственного суда, который будет рассматривать дела с участием бизнеса.

“Такая практика уже распространяется в западных странах, и Украина могла бы перенять этот передовой опыт. По словам министра, презентация концепции такого суда может состояться уже до конца августа“, - сообщили в ассоциации.

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Также сообщается, что в Минюсте анонсировали перезагрузку Высшего совета правосудия. Это является одним из требований Международного валютного фонда.

Напомним, в середине апреля в Фонде госимущества заявили, что Объединенная горно-химическая компания подверглась рейдерскому захвату со стороны бывшего менеджмента предприятия.

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Теги: суды, бизнес, судебные споры, Минюст, Малюська
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