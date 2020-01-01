В Украине будет создан новый суд по делам бизнеса: Подробности
Министерство юстиции Украины планирует создать отдельный суд по делам бизнеса. Об этом во время онлайн-общения с представителями Европейской бизнес Ассоциации сообщил глава Минюста Денис Малюська.
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По его словам, министерством рассматривается концепция создания суда по делам инвесторов - арбитража или отдельного государственного суда, который будет рассматривать дела с участием бизнеса.
“Такая практика уже распространяется в западных странах, и Украина могла бы перенять этот передовой опыт. По словам министра, презентация концепции такого суда может состояться уже до конца августа“, - сообщили в ассоциации.
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Также сообщается, что в Минюсте анонсировали перезагрузку Высшего совета правосудия. Это является одним из требований Международного валютного фонда.
Напомним, в середине апреля в Фонде госимущества заявили, что Объединенная горно-химическая компания подверглась рейдерскому захвату со стороны бывшего менеджмента предприятия.
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