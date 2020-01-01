В финкомитете ВР обнародовали концепцию налоговой амнистии

По словам Гетманцева, проект налоговой амнистии-2021 согласован с МВФ.

Профильный комитет Верховной Рады, Офис президента и Кабмин согласовали с Международным валютным фондом концепцию запланированной на 2021 год налоговой амнистии. Об эотм в интервью Лига сообщил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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По его словам, на данный момент ожидается внесение президентом соответствующего законопроекта в парламент. Гетманцев сообщил, что амнистия будет базироваться на нескольких подходах:

нулевое декларирование будет добровольным;

речь идет только об активах и доходах, которые были получены без уплаты налогов;

амнистия освобождает от ответственности по статье 212, 212-1, уклонение от налогообложения, административной и финансовой ответственности за финансовые правонарушения;

речь не идет о коррупционерах, амнистия не распространяется на взятки (при этом декларации не могут быть использованы как доказательства, ни в каком судебном процессе и ни при каком следствии, даже в гражданском).

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“Пятое - ставки. Общая - 5% для денег, которые размещаются на банковском счету, 9% - для денег и активов, которые размещаются за границей. Если речь идет о наличке в Украине, то это 18%. 2,5% - даем для тех, кто захочет инвестировать деньги в ОВГЗ, под это будет специальный выпуск Минфина. 0% - для корпоративных прав, независимо от того, где они находятся, за границей или здесь“, - сообщил Гетманцев.

Также он сообщил, что депутаты пока не рассматривают вопрос обязательного декларирования доходов всех граждан.

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“Это в долгосрочной перспективе, то есть речь не о “завтра“ и не “послезавтра“. Лично я - приверженец всеобщего декларирования, и мы к этому придем, рано или поздно“, - сказал глава профильного комитета.

Напомним, ранее Данил Гетманцев пояснил, что подразумевает под собой налоговая амнистия и кому рекомендуется ею воспользоваться.