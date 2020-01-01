Строительство ТРЦ на территории рынка пока не планируется.

Кличко рассказал, что будет с книжным рынком "Петровка" afisha.bigmir.net

Строительство торгово-развлекательного центра на территории книжного рынка “Петровка“ пока не планируется. Об этом во время встречи с представителями рынка сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, некоторые СМИ недавно обнародовали информацию, что на месте книжного рынка “Петровка“ планируют построить одноименный ТРЦ, а сам рынок - снести. Также, якобы, администрация рынка сообщила предпринимателям, что они должны переехать на место в районе ангаров на станции метро “Лесная“.

Мэр Киева отметил, что, по данным реестра прав собственности, рынок расположен на двух арендованных земельных участках по адресу улица Степана Бандеры, 10 в Оболонском районе столицы. Их целевое назначение - строительство, эксплуатация и обслуживание многофункционального ТРЦ и паркинга.

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“Однако на данный момент, согласно данным электронной базы документооборота Департамента архитектуры, на эти участки градостроительные условия и ограничения не предоставлялись. Поэтому кто и зачем подстрекает людей - надо выяснить“, - сказал Кличко.

Столичный мэр также призвал представителей книжного рынка провести детальную разговор с руководством рынка и обсудить рабочие отношения.

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“Я обращаюсь к правоохранителям взять на контроль этот вопрос и не допустить противозаконных действий“, - сказал Кличко.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что в Киеве закрывают популярный книжный рынок “Петровка“.