СЕТАМ выставил на аукцион 26 арестованных самолетов: Подробности

Самолеты пустят с молотка в связи с долгами авиапредприятия.

Государственное предприятие “Система электронных торгов арестованным имуществом“ выставило на онлайн-аукцион OpenMarket 26 арестованных самолетов. Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.

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Согласно сообщению, общая стартовая цена лотов составляет 2,465 млн грн. Самолеты PZL-104 “Вильга 35А“, АН-2Т и реактивные Л-29 выставлены на продажу в связи с долгами авиапредприятия, владевшего этими самолетами.

В СЕТАМ сообщили, что долг предприятия составляет 2,2 млн грн. Из них 1,6 млн грн - это долг по заработной плате. При этом в ГП не указали, о каком именно предприятии идет речь.

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“Средства от продажи самолетов помогут полностью рассчитаться за долги по заработной плате перед 41 работником. Остальные деньги пойдут на погашение других финансовых обязательств предприятия и на его развитие“, - сказал генеральный директор СЕТАМ Александр Мамро.

Также сообщается, что цены за каждый отдельный самолет стартуют с 55,527 тыс грн. Торги состоятся 8-9 июля 2020 года.

Напомним, что СЕТАМ продаст на аукционе элитный особняк в Карловых Варах.