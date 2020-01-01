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Учетная ставка может быть ниже уровня инфляции - Минэкономики

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По словам Петрашко, снижение учетной ставки до 6% было положительным, но запоздалым шагом.
Учетная ставка может быть ниже уровня инфляции - Минэкономики
Учетная ставка может быть ниже уровня инфляции - Минэкономики
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В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства допускают снижение учетной ставки Национального банка Украины ниже уровня инфляции. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил глава ведомства Игорь Петрашко.

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“Я считаю, что нужно дальше снижать учетную ставку. Не вижу проблем, если у нас учетная ставка будет ниже, чем инфляция“, - сказал чиновник.

По словам министра, недавнее снижение Нацбанком учетной ставки до 6% годовых было положительным, но запоздалым шагом для экономического развития страны.

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“Снижение до 6% - хороший шаг, но когда он произошел? Это нужно было делать полгода назад, когда только началась тенденция. У нас падение промышленности произошло в четвертом квартале прошлого года“, - сказал Петрашко.

Напомним, что в начале июня Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 6%.

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Теги: Петрашко, учетная ставка, инфляция, НБУ, Минэкономики
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