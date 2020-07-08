Украина побила исторический рекорд по экспорту зерна

За прошедший маркетинговый год Украина поставила на внешние рынки 57,2 млн тонн зерновых.

Завершившийся маркетинговый год для украинской аграрной промышленности ознаменовался новым историческим рекордом по экспорту зерновых. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Согласно сообщению, на внешние рынки в 2019/2020 маркетинговом году было поставлено 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году. Тогда экспорт составил 50,4 млн тонн.

По информации Минэкономики, всего в течение 2019/2020 маркетингового года Украиной было экспортировано 56,7 млн тонн зерновых и зернобобовых, из которых:

кукурузы - 30,3 млн тонн;

пшеницы и смеси пшеницы и ржи - 20,5 млн тонн;

ячменя - 5,08 млн тонн;

ржи - 8,2 тыс тонн;

других зерновых и зернобобовых - 791 тыс тонн.

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Также, согласно сообщению, муки в общей сложности было экспортировано 334,2 тыс тонн, из которых:

мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслин) - 331,7 тыс. тонн;

мука других зерновых культур - 2,5 тыс тонн.

Напомним, что по состоянию на 1 июня 2020 года запасы зерновых и зернобобовых культур в украинских хранилищах составляли 4,05 миллиона тонн. Согласно данным Государственной службы статистики, это на 9% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

