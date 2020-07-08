Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина побила исторический рекорд по экспорту зерна

Комментариев: 1
За прошедший маркетинговый год Украина поставила на внешние рынки 57,2 млн тонн зерновых.
Украина побила исторический рекорд по экспорту зерна
Украина побила исторический рекорд по экспорту зерна
depositphotos.com

Завершившийся маркетинговый год для украинской аграрной промышленности ознаменовался новым историческим рекордом по экспорту зерновых. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Читай также: Урожай зерновых будет меньшим прошлогоднего - Минэкономики

Согласно сообщению, на внешние рынки в 2019/2020 маркетинговом году было поставлено 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году. Тогда экспорт составил 50,4 млн тонн.

По информации Минэкономики, всего в течение 2019/2020 маркетингового года Украиной было экспортировано 56,7 млн тонн зерновых и зернобобовых, из которых:

  • кукурузы - 30,3 млн тонн;
  • пшеницы и смеси пшеницы и ржи - 20,5 млн тонн;
  • ячменя - 5,08 млн тонн;
  • ржи - 8,2 тыс тонн;
  • других зерновых и зернобобовых - 791 тыс тонн.

Читай также: Стало известно, почему гречка подорожает на 50%

Также, согласно сообщению, муки в общей сложности было экспортировано 334,2 тыс тонн, из которых:

  • мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслин) - 331,7 тыс. тонн;
  • мука других зерновых культур - 2,5 тыс тонн.

Напомним, что по состоянию на 1 июня 2020 года запасы зерновых и зернобобовых культур в украинских хранилищах составляли 4,05 миллиона тонн. Согласно данным Государственной службы статистики, это на 9% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.
 

Поделись:
Теги: зерновые, экспорт, Минэкономики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  08.07.2020, 13:00
Оценка:  0
гость
Десятка крупнейших экспортеров пшеницы
Россия: $8,4 млрд., 20.51% мирового экспорта
Канада: $5.7 млрд., 13.87% мирового экспорта
США: $5,5 млрд., 13.27% мирового экспорта
Франция: $4, 1 млрд., 10.04% мирового экспорта
Австралия: $3.1 млрд., 7.54% мирового экспорта
Украина: $3.0 млрд., 7.31% мирового
гость  (аноним)  08.07.2020, 12:38
Оценка:  0
гость
Путинские боты будут недовольны.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь