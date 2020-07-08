Украина побила исторический рекорд по экспорту зерна
Завершившийся маркетинговый год для украинской аграрной промышленности ознаменовался новым историческим рекордом по экспорту зерновых. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
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Согласно сообщению, на внешние рынки в 2019/2020 маркетинговом году было поставлено 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году. Тогда экспорт составил 50,4 млн тонн.
По информации Минэкономики, всего в течение 2019/2020 маркетингового года Украиной было экспортировано 56,7 млн тонн зерновых и зернобобовых, из которых:
- кукурузы - 30,3 млн тонн;
- пшеницы и смеси пшеницы и ржи - 20,5 млн тонн;
- ячменя - 5,08 млн тонн;
- ржи - 8,2 тыс тонн;
- других зерновых и зернобобовых - 791 тыс тонн.
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Также, согласно сообщению, муки в общей сложности было экспортировано 334,2 тыс тонн, из которых:
- мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслин) - 331,7 тыс. тонн;
- мука других зерновых культур - 2,5 тыс тонн.
Напомним, что по состоянию на 1 июня 2020 года запасы зерновых и зернобобовых культур в украинских хранилищах составляли 4,05 миллиона тонн. Согласно данным Государственной службы статистики, это на 9% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Полная версия правил
Россия: $8,4 млрд., 20.51% мирового экспорта
Канада: $5.7 млрд., 13.87% мирового экспорта
США: $5,5 млрд., 13.27% мирового экспорта
Франция: $4, 1 млрд., 10.04% мирового экспорта
Австралия: $3.1 млрд., 7.54% мирового экспорта
Украина: $3.0 млрд., 7.31% мирового