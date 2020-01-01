Украина уже три месяца не покупает электроэнергию у России.

Импорт электроэнергии в Украину в июне 2020 года составил 18,9 млн кВт-ч, что в 30 раз меньше, чем в январе текущего года. Об этом сообщается на сайте Национальной энергетической компании “Укрэнерго“.

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“В то же время экспорт электроэнергии начиная с января по март 2020 года увеличивался ежемесячно примерно на 5%. Однако, уже в апреле объем эк спорта резко уменьшился - 3,3 раза с 773 600 000 кВт · ч в 237 900 000 кВт · ч. В общей сложности в июне по сравнению с январем экспорт сократился в 6,8 раз.

Украина снизила импорт электроэнергии в 30 раз ua.energy

При этом, импорт электроэнергии в торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, в июне не осуществлялся.

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Как известно, с 12 апреля и на период действия карантина пропускную способность межгосударственных связей по направлениям Беларусь-Украина и Россия-Украина было ограничено до 0 МВт.

Украина снизила импорт электроэнергии в 30 раз ua.energy

Напомним, что компания “Укрэнерго“ возобновила проведение аукционов по распределению доступа к пропускной способности по направлениям Украина-Россия и Украина-Беларусь.