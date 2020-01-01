Офис "Дельта Банка" выставили на продажу

Начальная цена лота составляет более 156 млн грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 16 июля выставляет на аукцион помещение, в котором находился головной офис АО “Дельта Банк“. Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

Согласно сообщению, “Дельта Банк“ является крупнейшим банком, который пребывает в управлении ведомства.

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“Помещение расположено в г. Киеве, на бульваре Дружбы Народов, 38, в 5 минутах от метро “Дружбы народов“. Рядом находятся важные транспортные узлы, современные бизнес-центры, Ботанический сад им. Гришко, парк “Певческое поле“, монумент “Родина-Мать“, - характеризуют расположение головного офиса “Дельта Банка“ в Фонде.

Общая площадь помещения составляет 3883,40 кв.м. Банку принадлежат 1-4 этажи многоэтажного дома, а также подвал и мезонин. На территории здания есть места для парковки. Помещение банка оснащено всеми коммуникациями, необходимыми для офиса. К лоту также входят основные средства в количестве 6423 единиц, среди которых офисная мебель, средства связи, оргтехника.

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Согласно сообщению, аукцион по продаже объекта состоится в системе “ProZorro.Продажи“ по “голландской модели“.

“Принять участие в торгах могут как юридические, так и физические лица. Начальная цена лота - 156,269 млн грн“, - уточнили в Фонде.

Напомним, что суд арестовал активы владельца Дельта Банка.