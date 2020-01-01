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Офис "Дельта Банка" выставили на продажу

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Начальная цена лота составляет более 156 млн грн.
Офис "Дельта Банка" выставили на продажу
Офис "Дельта Банка" выставили на продажу
depositphotos.com

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 16 июля выставляет на аукцион помещение, в котором находился головной офис АО “Дельта Банк“. Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

Согласно сообщению, “Дельта Банк“ является крупнейшим банком, который пребывает в управлении ведомства.

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“Помещение расположено в г. Киеве, на бульваре Дружбы Народов, 38, в 5 минутах от метро “Дружбы народов“. Рядом находятся важные транспортные узлы, современные бизнес-центры, Ботанический сад им. Гришко, парк “Певческое поле“, монумент “Родина-Мать“, - характеризуют расположение головного офиса “Дельта Банка“ в Фонде.

Общая площадь помещения составляет 3883,40 кв.м. Банку принадлежат 1-4 этажи многоэтажного дома, а также подвал и мезонин. На территории здания есть места для парковки. Помещение банка оснащено всеми коммуникациями, необходимыми для офиса. К лоту также входят основные средства в количестве 6423 единиц, среди которых офисная мебель, средства связи, оргтехника.

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Согласно сообщению, аукцион по продаже объекта состоится в системе “ProZorro.Продажи“ по “голландской модели“.

“Принять участие в торгах могут как юридические, так и физические лица. Начальная цена лота - 156,269 млн грн“, - уточнили в Фонде.

Напомним, что суд арестовал активы владельца Дельта Банка.

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Теги: Дельта банк, ФГВФЛ, аукцион
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