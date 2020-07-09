Украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись" - Зеленский

Президент откровенно высказался относительно курсовой политики НБУ.

Из-за курса гривны, сохранявшегося в стране в последнее время, украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись“. Об этом во время встречи с представителями бизнеса в Черновицкой области сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

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“То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета“, сказал глава государства.

По мнению Зеленского, политика Национального банка Украины в отношении поддержки курса гривны не коррелировалась с макроэкономическими прогнозами.

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“Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк. Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас“, - сказал президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что не видит необходимости сдерживать курс гривны. По словам президента, курс национальной валюты должен формироваться текущими тенденциями рынка.