Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись" - Зеленский

Комментариев: 1
Президент откровенно высказался относительно курсовой политики НБУ.
Украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись" - Зеленский
Украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись" - Зеленский
president.gov.ua

Из-за курса гривны, сохранявшегося в стране в последнее время, украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись“. Об этом во время встречи с представителями бизнеса в Черновицкой области сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

Читай также: Экс-глава НБУ рассказал о встрече с Зеленским, после которой уволился

“То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета“, сказал глава государства.

По мнению Зеленского, политика Национального банка Украины в отношении поддержки курса гривны не коррелировалась с макроэкономическими прогнозами.

Читай также: Неизвестные подбросили гроб и венки в поселок, где живет Смолий

“Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк. Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас“, - сказал президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что не видит необходимости сдерживать курс гривны. По словам президента, курс национальной валюты должен формироваться текущими тенденциями рынка.

Поделись:
Теги: Зеленский, курс гривны, НБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
tamarakoren    09.07.2020, 11:30
Оценка:  +1
tamarakoren
Сам уронил курс,выпуская ОБВЗГ и сам же их скупая,но виновна что курс не 30,невистка )) или плохому танцору,что-то мешает))
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь