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Украинские банки увеличили прибыль почти на четверть: ТОП-5 лидеров

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Прибыльными в январе-мае 2020 года были 59 из 75 функционирующих в Украине банков.
Украинские банки увеличили прибыль почти на четверть: ТОП-5 лидеров
Украинские банки увеличили прибыль почти на четверть: ТОП-5 лидеров
depositphotos.com

За первых 5 месяцев 2020 года украинские банки увеличили чистую прибыль до 28,96 млрд грн. Об этом сообщает UBR со ссылкой на данные НБУ.

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Согласно сообщению, прибыльность украинских банков в январе-мае оказалась на 23,6% выше, чем за тот же период 2019 года. Тогда этот показатель составил 23,43 млрд грн.

Согласно информации Нацбанка, прибыльными в январе-мае 2020 года были 59 из 75 функционирующих в Украине банков. В пятерку самых успешных финучреждений по показателю чистой прибыли вошли:

  • ПриватБанк - 19,62 млрд грн;
  • Ощадбанк - 3,56 млрд грн;
  • Райффайзен банк Аваль - 1,7 млрд грн;
  • ПУМБ - 1,13 млрд грн;
  • СитиБанк - 759,66 млн грн.

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В то же время, по информации НБУ, наиболее убыточными по результатам января-мая 2020 года оказались:

  • Укрэксимбанк - 1,59 млрд грн;
  • Кредит Днепр - 245,89 млн грн;
  • Проминвестбанк - 126 млн грн;
  • Правэкс Банк - 63,72 млн грн;
  • БТА Банк - 39,38 млн грн.

Напомним, что согласно информации НБУ прибыль украинских банков в мае 2020 года сократилась почти на треть.

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Теги: украинские банки, прибыльность, НБУ
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