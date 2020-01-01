Прибыльными в январе-мае 2020 года были 59 из 75 функционирующих в Украине банков.

Украинские банки увеличили прибыль почти на четверть: ТОП-5 лидеров depositphotos.com

За первых 5 месяцев 2020 года украинские банки увеличили чистую прибыль до 28,96 млрд грн. Об этом сообщает UBR со ссылкой на данные НБУ.

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Согласно сообщению, прибыльность украинских банков в январе-мае оказалась на 23,6% выше, чем за тот же период 2019 года. Тогда этот показатель составил 23,43 млрд грн.

Согласно информации Нацбанка, прибыльными в январе-мае 2020 года были 59 из 75 функционирующих в Украине банков. В пятерку самых успешных финучреждений по показателю чистой прибыли вошли:

ПриватБанк - 19,62 млрд грн;

Ощадбанк - 3,56 млрд грн;

Райффайзен банк Аваль - 1,7 млрд грн;

ПУМБ - 1,13 млрд грн;

СитиБанк - 759,66 млн грн.

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В то же время, по информации НБУ, наиболее убыточными по результатам января-мая 2020 года оказались:

Укрэксимбанк - 1,59 млрд грн;

Кредит Днепр - 245,89 млн грн;

Проминвестбанк - 126 млн грн;

Правэкс Банк - 63,72 млн грн;

БТА Банк - 39,38 млн грн.

Напомним, что согласно информации НБУ прибыль украинских банков в мае 2020 года сократилась почти на треть.