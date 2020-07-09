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Известно, кого в Украине чаще штрафуют за нарушение карантина

Комментариев: 1
Полицейские в большинстве случаев работают на предупреждение карантинных нарушений.
Известно, кого в Украине чаще штрафуют за нарушение карантина
Известно, кого в Украине чаще штрафуют за нарушение карантина
mvs.gov.ua

Протоколы за нарушение карантина в основном составляются на юридических лиц, а не на конкретных людей. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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По его словам, главная задача полицейских по обеспечению выполнения карантинных ограничений состоит в том, чтобы руководители предприятий и организаций придерживались всех предписаний и требовали этого от своих посетителей.

“Полицейские в большинстве случаев работают на превенцию и оформление админпротоколов в отношении не физических, а юридических лиц - руководителей различных предприятий и учреждений“, - сказал Клименко.

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Глава Нацполиции, в частности, отметил, что большинство ресторанов “уже максимально перестроились на работу в новых условиях“.

Напомним, что 1 июля Кабмин принял постановление, которое предусматривает введение административной ответственности за неношение масок в публичных местах. В частности, усиливается ответственность юрлиц за нарушение карантина.

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Теги: Нацполиция, карантин, штрафы
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Комментариев (1)
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Maezztro    09.07.2020, 12:36
Оценка:  0
Maezztro
Идиоты,всех подряд штрафуйте как это делали весной в ЕС!!!
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