В Украине массово закрываются банковские отделения - НБУ

Больше всего отделений в апреле-июне 2020 года закрыл Ощадбанк.

Украинские банки на протяжении апреля-июня 2020 года сократили количество структурных подразделений на 304 - до 7,58 тыс. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка, сообщает Интерфакс-Украина.

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Согласно сообщению, больше всего отделений за этот период закрыл Ощадбанк - 174, далее следуют ПриватБанк - 58, Райффайзен Банк Аваль - 23, Альфа-Банк - 18, Укргазбанк - 9 и банк “Кредит Днепр“ - 8.

При этом в течение апреля-июня 2020 года ПУМБ увеличил свою сеть на 11 отделений, А-Банк и Аккордбанк - на 5, банк “Пивденный“ - на три и банк “Альянс“ на два отделения.

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Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2020 года Ощадбанк остается лидером по количеству отделений - 2,097 тыс. На втором месте идет ПриватБанк - 1,833 тыс. Далее расположились Райффайзен Банк Аваль (456), Укрсиббанк (282) и Укргазбанк (248).

Напомним, что по состоянию на начало июня в Украине функционировали 89% банковских отделений.