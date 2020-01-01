По словам премьера, экономическое восстановление в Украине должно начаться уже в ІІІ квартале 2020 года.

Украинские кафе и рестораны открываются после кризиса: Шмыгаль назвал цифры depositphotos.com

В Украине уже открылись 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, украинский бизнес продолжает восстанавливаться после карантина, а количество безработных уменьшается.

“Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в ІІІ квартале этого года“, - написал глава правительства.

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Как известно, после ослабления карантина в Украине участились проверки кафе, ресторанов и транспорта.

Напомним, по словам премьера Дениса Шмыгаля, предприниматели, желающие участвовать в программе доступных кредитов “5-7-9%“, уже подали заявок на общую сумму свыше 8 млрд грн.