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20 арестованных за долги по зарплате самолетов ушли с молотка

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Самолеты были выставлены на аукцион из-за долгов авиапредприя по зарплате.
20 арестованных за долги по зарплате самолетов ушли с молотка
20 арестованных за долги по зарплате самолетов ушли с молотка
depositphotos.com

Государственная исполнительная служба продала на электронных торгах OpenMarket ГП “СЕТАМ“ 20 самолетов на общую сумму 2,63 млн грн. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

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Согласно сообщению, арестованные самолеты были выставлены на аукцион из-за долгов одного из авиапредприятий - в том числе, и по заработной плате.

“С молотка ушли “кукурузники“, легкомоторные и реактивные воздушные суда. Прирост цены в процессе конкуренции на торгах составил от 13,4% до 22,8%. Дополнительно получено 782,349 грн“, - говорится в сообщении.

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В ГП “СЕТАМ“ также сообщили, что вырученные средства позволят полностью рассчитаться с работниками предприятия по зарплате. Остаток суммы пойдет на погашение других финансовых обязательств должника.

Напомним, что СЕТАМ продаст на аукционе элитный особняк в Карловых Варах.

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Теги: СЕТАМ, аукцион, самолеты
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