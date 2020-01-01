Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трети бизнесменов отказывают в "доступных кредитах": Названы причины

Комментариев: 0
С начала действия госпрограммы украинские предприниматели уже получили "доступных кредитов" почти на 1,5 млрд грн.
Трети бизнесменов отказывают в "доступных кредитах": Названы причины
Трети бизнесменов отказывают в "доступных кредитах": Названы причины
depositphotos.com

Около 34,5% украинских предпринимателей, обратившихся в банки за получением займа по государственной программе “Доступные кредиты 5-7-9%“, получили отказ. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Читай также: Первый украинский предприниматель получил рефинанс кредита под 0%

Согласно сообщению, самая частая причина отказа банка - деловая репутация заемщика (отрицательная кредитная история, плохое финансовое состояние, уголовные дела и т.д.). При этом около 3100 заявок сейчас находятся на разных стадиях рассмотрения в банках.

“Каждый шестой отвечающий базовым критериям программы и обратившийся в банк с полным пакетом документов, получает кредит. Такой процент удовлетворения заявок соответствует общей статистике по собственным банковским программам“, - говорится в сообщении.

Читай также: В Минэкономики призвали бизнес обращаться в банки за рефинансированием

По данным Минфина, за 5 месяцев действия программы “Доступные кредиты 5-7-9%“ займы уже получили 1140 предпринимателей на общую сумму 1,451 млрд грн. Из них 106 сделок на сумму в 360,136 млн грн было подписано за прошедшую неделю.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что предприниматели, желающие участвовать в программе доступных кредитов “5-7-9%“, уже подали заявок на общую сумму свыше 8 млрд грн.

Поделись:
Теги: доступные кредиты, Минфин, предприниматели, госпрограмма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь