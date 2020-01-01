Трети бизнесменов отказывают в "доступных кредитах": Названы причины

С начала действия госпрограммы украинские предприниматели уже получили "доступных кредитов" почти на 1,5 млрд грн.

Около 34,5% украинских предпринимателей, обратившихся в банки за получением займа по государственной программе “Доступные кредиты 5-7-9%“, получили отказ. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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Согласно сообщению, самая частая причина отказа банка - деловая репутация заемщика (отрицательная кредитная история, плохое финансовое состояние, уголовные дела и т.д.). При этом около 3100 заявок сейчас находятся на разных стадиях рассмотрения в банках.

“Каждый шестой отвечающий базовым критериям программы и обратившийся в банк с полным пакетом документов, получает кредит. Такой процент удовлетворения заявок соответствует общей статистике по собственным банковским программам“, - говорится в сообщении.

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По данным Минфина, за 5 месяцев действия программы “Доступные кредиты 5-7-9%“ займы уже получили 1140 предпринимателей на общую сумму 1,451 млрд грн. Из них 106 сделок на сумму в 360,136 млн грн было подписано за прошедшую неделю.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что предприниматели, желающие участвовать в программе доступных кредитов “5-7-9%“, уже подали заявок на общую сумму свыше 8 млрд грн.