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Экс-нардеп рассказал, чего ожидать от легализации игорного бизнеса

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По словам Палатного, игорный бизнес должен быть жестко контролируем и социально ориентирован.
Экс-нардеп рассказал, чего ожидать от легализации игорного бизнеса
Экс-нардеп рассказал, чего ожидать от легализации игорного бизнеса
facebook.com/Artur.Palatnyi

Игорный бизнес должен быть легальным, однако жестко контролируемым государством. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат VII-VIII созывов, экс-глава комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный.

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По его словам, легализация игорного бизнеса будет иметь для государства не только финансовый, но и социальный эффект. В частности, она принесет госбюджету минимум 4 млрд грн в год и сделает невозможным пребывание в казино или залах игровых автоматов людей с лудоманией.

“Государственные органы методом тайных проверок должны постоянно контролировать, действительно ли проходит идентификация гостей, нет ли за столами и автоматами людей моложе 21 года и людей из реестра“, - написал Палатный.

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По словам экс-нардепа, деньги от игорного бизнеса должны быть направлены на защищенные статьи бюджета: спорт, медицину и социальные нужды.

Напомним, что Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр“.

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Теги: Палатный, игорный бизнес, игромания
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