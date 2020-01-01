Налоговики выявили "скрученного" НДС на 40 млрд грн: Подробности

Одна из основных схем прикрытия - продажа сигарет за наличные.

Объемы “скрученного“ налога на добавленную стоимость в Украине составляют не менее 40 миллиардов гривен в год. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

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В качестве примеров чиновник привел сделки на рынке закупки, реализации и незаконного перемещения товаров сельскохозяйственной промышленности.

“Только на этих примерах я легко насчитываю 40 млрд грн “скрученного“ НДС“, - сказал глава ГНС.

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Также, по словам Любченко, одна из основных схем прикрытия - это продажа сигарет за наличные. Согласно подсчетам ГНС, по такой схеме легализуется 4,3 млрд грн НДС предпринимателями, которые продают сигареты, но потом якобы возвращают их как нереализованные.

Напомним, что в конце мая сотрудники Государственного бюро расследований провелои более 20 обысков в помещениях Государственной налоговой службы (ГНС) в Киеве, а также во Львовской и Донецкой областях.