Среди лидеров по количеству назначенной помощи - Львовская, Харьковская и Ивано-Франковская области.

Известно, сколько ФЛП уже получают пособие по частичной безработице depositphotos.com

По состоянию на 14 июля 2020 года 153 тысячи украинских физических лиц-предпринимателей уже получают помощь по частичной безработице. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Согласно сообщению, в общей сложности в рамках программы работодатели подали в центры занятости более 197 тысяч пакетов документов. Из них 171 тысяча заявок поступило от ФЛП, не имеющих наемных работников.

Также сообщается, что по количеству принятых решений о назначении пособия по частичной безработице первое место занимают:

Львовская область - 34 875 положительных решений;

Харьковская область - 24 723;

Ивано-Франковская область- 17 155;

Донецкая область - 16 858;

Черновицкая область - 16 723;

Сумская область - 16 340.

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“По общей ситуации на рынке труда, то количество зарегистрированных безработных вышла на плато. Четвертую неделю подряд численность соискателей не превышает отметку в почти 517 тысяч человек, из которых 432,9 тысяч человек уже получают пособие по безработице“, - говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 июля в Украине увеличился размер пособия по безработице.