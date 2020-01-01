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Известно, сколько ФЛП уже получают пособие по частичной безработице

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Среди лидеров по количеству назначенной помощи - Львовская, Харьковская и Ивано-Франковская области.
Известно, сколько ФЛП уже получают пособие по частичной безработице
Известно, сколько ФЛП уже получают пособие по частичной безработице
depositphotos.com

По состоянию на 14 июля 2020 года 153 тысячи украинских физических лиц-предпринимателей уже получают помощь по частичной безработице. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Согласно сообщению, в общей сложности в рамках программы работодатели подали в центры занятости более 197 тысяч пакетов документов. Из них 171 тысяча заявок поступило от ФЛП, не имеющих наемных работников.

Также сообщается, что по количеству принятых решений о назначении пособия по частичной безработице первое место занимают:

  • Львовская область - 34 875 положительных решений;
  • Харьковская область - 24 723;
  • Ивано-Франковская область- 17 155;
  • Донецкая область - 16 858;
  • Черновицкая область - 16 723;
  • Сумская область - 16 340.

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“По общей ситуации на рынке труда, то количество зарегистрированных безработных вышла на плато. Четвертую неделю подряд численность соискателей не превышает отметку в почти 517 тысяч человек, из которых 432,9 тысяч человек уже получают пособие по безработице“, - говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 июля в Украине увеличился размер пособия по безработице.

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Теги: пособие по безработице, Минэкономики, ФЛП
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