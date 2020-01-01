Украинский бизнес освободили от платы за аренду госимущества: Подробности

В Кабмине рассчитывают, что это позволит предпринимателям сбалансировать расходы в непростой период.

Украинский бизнес освободили от платы за аренду госимущества Урядовий портал

Кабинет министров Украины на время действия карантина освободил предпринимателей от платы за аренду государственного имущества. Соответствующее постановление было принято в среду на заседании правительства, сообщает УНИАН.

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По словам авторов инициативы, принятое решение очень ожидают представители малого и среднего бизнеса.

“Это позволит украинскому бизнесу, который нуждался в поддержке со стороны государства, сбалансировать свои расходы и пережить непростой период“, - прокомментировал решение правительства министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Сообщается также, что постановление об освобождении предпринимателей от платы за аренду госимущества на время карантина было принято с условием доработки в течение трех дней.

Напомним, что индекс инвестиционной привлекательности Украины в первой половине 2020 года составил 2,51 балла из 5-ти возможных. В Европейской Бизнес ассоциации отметили, что сейчас наблюдается ухудшение настроений инвесторов, сопоставимое с посткризисными настроениями 2015 года.