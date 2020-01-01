Украинский бизнес освободили от платы за аренду госимущества: Подробности
Кабинет министров Украины на время действия карантина освободил предпринимателей от платы за аренду государственного имущества. Соответствующее постановление было принято в среду на заседании правительства, сообщает УНИАН.
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По словам авторов инициативы, принятое решение очень ожидают представители малого и среднего бизнеса.
“Это позволит украинскому бизнесу, который нуждался в поддержке со стороны государства, сбалансировать свои расходы и пережить непростой период“, - прокомментировал решение правительства министр Кабинета министров Олег Немчинов.
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Сообщается также, что постановление об освобождении предпринимателей от платы за аренду госимущества на время карантина было принято с условием доработки в течение трех дней.
Напомним, что индекс инвестиционной привлекательности Украины в первой половине 2020 года составил 2,51 балла из 5-ти возможных. В Европейской Бизнес ассоциации отметили, что сейчас наблюдается ухудшение настроений инвесторов, сопоставимое с посткризисными настроениями 2015 года.
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