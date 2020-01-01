По словам президента, государство не должно конкурировать с бизнесом в том, что бизнес делает лучше.

"Начали с себя": Зеленский - о приватизации отеля "Днепр" Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский ожидает в дальнейшем приватизации других объектов, принадлежащих Государственному управлению делами. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook, комментируя продажу киевского отеля “Днепр“.

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По словам Зеленского, приватизация является “отличным способом привлечения инвестиций в нашу страну“.

“Приватизацию мы начали с себя: первый объект принадлежал Государственному управлению делами. В октябре прошлого года я подписал указ, которым определил первые пять объектов ГУД для продажи. И вот первый объект Госуправления делами уже нашел нового частного владельца“, - написал президент.

Он также отметил, что полученные от продажи гостиницы “Днепр“ средства будут направлены в госбюджет.

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“Убежден, государство не должно конкурировать с бизнесом в том, что бизнес обычно делает лучше, в данном случае - руководит отелями“, - написал Зеленский.

Напомним, что гостиницу “Днепр“ в центре Киева продали за 1,1 млрд грн.