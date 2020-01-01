Налоговая начала тестировать "кассовые аппараты в смартфоне": Подробности

В Минфине надеются, что программное обеспечение создаст равные условия ведения предпринимательской деятельности.

Налоговая начала тестировать "кассовые аппараты в смартфоне" depositphotos.com

С 15 июля для украинский бизнес может бесплатно тестировать фискальное приложение программного регистратора расчетных операций. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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Согласно сообщению, приложение размещено на сайте Государственной налоговой службы. Представители бизнеса могут ознакомиться с функционалом приложения в Электронном кабинете налогоплательщика, протестировать его и предоставить предложения по его совершенствованию.

“Внедрение ПРРО является важным шагом к детенизации экономики и созданию равных условий ведения предпринимательской деятельности. Программное обеспечение “РРО в смартфоне“ станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков“, - говорится в сообщении.

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В Минфине также уточнили, что тестирование бесплатного программного решения ПРРО продлится до 31 октября.

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