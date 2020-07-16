ЕС выделил Украине более 100 млн евро: Куда пойдут деньги

В Евросоюзе хотят поддержать украинский бизнес и ускорить проведение реформ.

Европейский Союз выделил Украине 105 млн евро на поддержку малого и среднего бизнеса и проведение реформ. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

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Согласно сообщению, 60 млн евро будет выделено на повышение эффективности органов власти в проведении реформы по Соглашению об ассоциации. В частности, министерства получат экспертную поддержку при разработке и внедрении реформ.

В то же время 25 млн евро будут направлены на реализацию программы поддержки ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине. В частности, фермеры смогут получить дополнительную грантовую поддержку, консультации и новые навыки для развития собственного производства, а также для покупки земли.

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Еще 20 млн евро будет выделено на программу “EU4Business“: Поддержка малых и средних предприятий (МСП) в Украине“. Она предусматривает предоставление грантов для инновационных проектов по развитию малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест и развитие бизнеса на уровне местных общин.

Напомним, что Евросоюз передал властям Украины около миллиона единиц средств индивидуальной защиты для медицинских работников.