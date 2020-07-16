Рейтинг Doing Business: В Минэкономики верят во взлет Украины

Рейтинг характеризует легкость ведения бизнеса в стране и является дополнительным маркером для инвесторов.

Украина может подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business-2021 Всемирного банка, характеризующем легкость ведения бизнеса в стране. Такими являются результаты предварительного анализа, проведенного Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Читай также: В Кабмине рассказали, как поднимут Украину в рейтинге Doing Business

“Минэкономики проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году. В общем, по всем 10 компонентам Украина демонстрирует существенный прогресс“, - говорится в сообщении Минэкономики.

В тройку самых результативных обновлений входят защита миноритарных инвесторов от злоупотреблений со стороны владельцев контрольных пакетов акций, а также существенное упрощение регистрации обществ с ограниченной ответственностью.

Читай также: Зеленский поручил поднять Украину в Doing Business

Также, согласно анализу Минэкономики, Украине удалось достичь ощутимого прогресса в упрощении процедуры оформления банкротства и получении разрешений на строительство.

Напомним, что инвесторы ухудшили оценку бизнес-климата в Украине до уровня 2015 года.