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Рейтинг Doing Business: В Минэкономики верят во взлет Украины

Комментариев: 1
Рейтинг характеризует легкость ведения бизнеса в стране и является дополнительным маркером для инвесторов.
Рейтинг Doing Business: В Минэкономики верят во взлет Украины
Рейтинг Doing Business: В Минэкономики верят во взлет Украины
depositphotos.com

Украина может подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business-2021 Всемирного банка, характеризующем легкость ведения бизнеса в стране. Такими являются результаты предварительного анализа, проведенного Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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“Минэкономики проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году. В общем, по всем 10 компонентам Украина демонстрирует существенный прогресс“, - говорится в сообщении Минэкономики.

В тройку самых результативных обновлений входят защита миноритарных инвесторов от злоупотреблений со стороны владельцев контрольных пакетов акций, а также существенное упрощение регистрации обществ с ограниченной ответственностью.

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Также, согласно анализу Минэкономики, Украине удалось достичь ощутимого прогресса в упрощении процедуры оформления банкротства и получении разрешений на строительство.

Напомним, что инвесторы ухудшили оценку бизнес-климата в Украине до уровня 2015 года.

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Теги: Doing Business, Минэкономики, украинский бизнес
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Комментариев (1)
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Alex_Shadow    16.07.2020, 17:47
Оценка:  0
Alex_Shadow
Зекоманда сейчас станок печатный включит, чтобы укрепить их веру )))
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