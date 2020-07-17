Украинский бизнес не ожидает быстрого восстановления - опрос НБУ

Впервые с І квартала 2016 года предприятия прогнозируют сокращение объемов производства товаров и услуг.

Украинский бизнес ухудшил ожидания относительно экономического роста, инфляции, а также собственных финансовых и производственных результатов в последующие 12 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей украинских компаний, проведенного НБУ.

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В частности, уровень деловой активности предприятий снизился до самого низкого значения за все время наблюдений после первого квартала 2015 года - 90,8% (в первом квартале 2020 года он составил 110,5%).

“Оценки текущего финансово-экономического состояния компаний ухудшились под влиянием коронакризиса и карантина. Бизнес не ожидает быстрого улучшения показателей своей деятельности, несмотря на отмену значительного количества ограничений и внедрение адаптивного карантина после преодоления первой волны распространения вируса“, - говорится в сообщении.

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Также ухудшились инфляционные ожидания предприятий. Согласно прогнозам бизнеса, в течение 12 месяцев темпы роста потребительских цен вырастут до 7% в годовом измерении (в первом квартале - 5,1%). Более половины опрошенных предприятий считают, что инфляция будет меньше 7,5%.

Каждый пятый респондент ожидает инфляцию в пределах 7,6-10,0%. Весомым фактором влияния на инфляцию предприниматели называют увеличение затрат на производство.

Кроме того, впервые с І квартала 2016 года предприятия ожидают сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине. Почти половина предприятий ожидает худшей динамики, и лишь каждая седьмая компания - роста производства.

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“Самым весомым фактором, который будет ограничивать способность предприятий увеличивать производство, опрошенные компании считают недостаточный спрос“, - отметили в НБУ.

Напомним, что большинство руководителей украинских предприятий ожидают дальнейшее ослабление гривны. По их прогнозам, среднее значение обменного курса через 12 месяцев будет на уровне 28,28 грн/доллар.