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Украинский бизнес назвал ТОП-5 ожиданий от нового главы НБУ

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От Кирилла Шевченко ждут обеспечения экономического роста и макроэкономической стабильности.
Украинский бизнес назвал ТОП-5 ожиданий от нового главы НБУ
Украинский бизнес назвал ТОП-5 ожиданий от нового главы НБУ
facebook.com/KyryloShevchenkoCEO

Европейская бизнес ассоциация приветствует назначения Кирилла Шевченко на должность председателя Национального банка Украины. Об этом говорится на сайте ассоциации.

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“Это действительно ответственная задача и большой вызов возглавлять такую структуру. Желаем вдохновения и сил продолжать начатые в стране изменения для обеспечения экономического роста и макроэкономической стабильности“, - говорится в сообщении.

В то же время в ассоциации выделили пять основных направлений, на которые должен ориентироваться новый глава НБУ.

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  • Продолжить начатый курс на макроэкономическую стабильность и устойчивый экономический рост. Стабильный и конкурентный финансовый сектор - важная составляющая увеличения ВВП страны, поэтому критически важно продолжать курс в этом направлении, включая сотрудничество с МВФ.
  • Двигаться в направлении валютной либерализации, ставшей долгожданным и необходимым изменением в банковском регулировании, целью которого является установление режима свободного движения капитала.
  • Поддерживать независимость НБУ, без вмешательств в политику регулятора и без отката назад начатых в финансовом секторе реформ.
  • Поддерживать функционирование банковской системы с высокой ликвидностью.
  • Обеспечивать таргетирование инфляции в пределах прогнозируемого коридора.

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Напомним, что 16 июля Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины. За соответствующее постановление проголосовали 332 народных депутата.

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Теги: Европейская бизнес ассоциация, глава НБУ, украинский бизнес
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