Стало известно, когда в "Борисполе" появится грузовой терминал

Начало строительства запланировано на осень 2020 года.

Начало строительства грузового терминала аэропорта “Борисполь“ запланировано на осень 2020 года. Об этом после встречи с заместителем министра инфраструктуры Олегом Ющенко сообщили в Европейской бизнес ассоциации.

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Согласно сообщению, само строительство грузового терминала аэропорта “Борисполь“ должно завершиться до конца 2021 года.

“Сейчас ведутся проектные работы по подготовке к строительству грузового терминала, для которого уже выделены дополнительные земельные участки. При условии, что все подготовительные работы будут завершены в срок, само строительство начнется осенью и должно быть завершено через 16 месяцев“, - говорится в сообщении.

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В ассоциации также сообщили, что Мининфраструктуры уже ведет переговоры по привлечению дополнительных транзитных потоков, в частности со странами Азии, и работает над упрощением документооборота.

Напомним, что строительство нового аэродрома в международном аэропорту Днепра запланировано на лето 2020 года.