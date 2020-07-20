Доход блогера зависит от страны, тематики и языка.

Сколько можно заработать за миллион просмотров в YouTube: Названа формула depositphotos.com

Блогеры могут зарабатывать от 100 до 500 долларов за 1 миллион просмотров на сервисе YouTube. Об этом Экономической правде рассказал СЕО международной компании AIR Media-Tech Федор Скиба. По его словам, заработки топ-блогеров могут достигать сотни тысяч долларов в месяц.

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По его словам, чтобы посчитать, сколько денег приносит любой YouTube-канал в Украине, можно использовать несложную формулу. Нужно поделить количество просмотров на канале на 3. Получится приблизительный максимальный процент коммерческих просмотров.

“Полученную цифру делим на 1000, потому что коммерческие показы считаются за тысячу. Затем умножаем на CPM (цена за тысячу контактов). Для Украины максимум сейчас примерно 1 доллар. В результате, если ролик набрал 1 млн просмотров, можно предположить, что 300 тыс просмотров было коммерческих. Делим на 1000, получаем примерно 300 долларов доход. 45% от этой суммы забирает себе YouTube“, - говорится в материале.

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“Можно очень грубо сказать, что очень в среднем за 1 млн просмотров блогер получит от 100-150 до 300-500 долларов в зависимости от страны, тематики и языка“, - рассказал Скиба.

Напомним, что пользователи нашли простейший способ убрать рекламу с YouTube.