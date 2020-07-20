Сумма выданных украинцам "доступных кредитов" приближается к 2 млрд грн

Более половины займов получают сельхозпредприятия.

По состоянию на 20 июля 2020 года в рамках Государственной программы “Доступные кредиты 5-7-9%“ украинским предпринимателям выдано 1250 займов на общую сумму 1,775 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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Согласно сообщению, за прошедшую неделю уполномоченные банки заключили 110 новых кредитных соглашений на общую сумму 324 млн грн. При этом более всего активизируют Программу соглашения по рефинансирования ранее предоставленных кредитов.

“Портфель рефинансированных кредитов уже превысил миллиард гривен (1,073 миллиарда гривен) и продолжает расти. Сумма заявок на рефинансирование составила 5,6 миллиарда гривен с момента запуска этого антикризисного продукта“, - говорится в сообщении.

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В Минэкономики уточнили, что каждый второй (55%) кредит получают предприятия, которые работают в сельском хозяйстве. 14% выданных займов приходится на предпринимателей, занятых в перерабатывающей промышленности, еще 12% - бизнес в оптовой и розничной торговле.

Также, согласно сообщению, наиболее активными являются предприниматели Харьковской, Киевской и Сумской области. Меньше всего кредитных соглашений по условиям программы “Доступные кредиты 5-7-9%“ заключено в Ивано-Франковской, Николаевской, Закарпатской, Донецкой и Херсонской областях.

Напомним, что предприниматели, желающие участвовать в программе доступных кредитов “5-7-9%“, уже подали заявок на общую сумму свыше 8 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.