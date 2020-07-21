Рада снизила "зеленый" тариф: Подробности

На тарифы для объектов солнечной и ветровой энергетики будут установлены понижающие коэффициенты.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников. Соответствующее решение поддержали 288 народных депутатов.

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Документом, в частности, предполагается снижение и реструктуризация так называемого “зеленого“ тарифа.

“Законом предусматривается уменьшение размеров “зелёных“ тарифов для введенных в эксплуатацию объектов солнечной и ветровой энергетики путем установления понижающих коэффициентов“, - говорится в сообщении Аппарата ВР.

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Также документом вводится полная ответственность за небаланс фактических и прогнозных графиков производства электроэнергии для всех производителей из возобновляемых источников.

По мнению авторов законодательной инициативы, это создаст для производителей экономические стимулы для повышения точности прогнозирования графиков отпуска электроэнергии и будет способствовать развитию сектора балансирующих мощностей.

Напомним, что начале июня Кабинет министров Украины одобрил меморандум между правительством и инвесторами о возобновляемых источниках энергии. Согласно документу, так называемый “зеленый” тариф будет снижен на 15% для солнечных электростанций и на 7,5% для ветряных.