"Это только начало": В Минфине ужесточают борьбу со "скрутками" НДС

По словам Марченко, в Украине наблюдается положительная динамика по уплате НДС в госбюджет.

Государственная налоговая служба Украины успешно борется со “скрутками“ по налогу на добавленную стоимость, однако о победе над этой схемой говорить еще рано. Об этом в интервью zn.ua заявил министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, в Украине наблюдается положительная динамика по уплате НДС в госбюджет, что является результатом борьбы с налоговыми злоупотреблениями.

“Налоговая нагрузка на НДС возросла с 2,5% в апреле-марте до 3,5%. За счет этого нам удалось увеличить поступления НДС в бюджет на 9 млрд грн за два месяца. В том числе в июне на 6 млрд гривен. Но это только начало, потому что Любченко (председатель ГНС - прим. ред.) заявляет о 40 млрд грн потенциальных скруток“, - сказал глава Минфина.

По словам Марченко, Минфин и ГНС внесли изменения в систему администрирования НДС, однако “все равно речь идет о сотнях тысяч операций“.

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“Если сейчас у вас была “скрутка“ с зерном и сигаретами, то в следующий раз вы найдете “скрутку“ с зерном и яблоками. Где “скручивания“? Там, где есть продажа товаров за наличный расчет. Там, где ни РРО, ни фискальных чеков. Там, где никто не проконтролирует. Вот вам и налоговый кредит, вот вам и продажа документов“, - сказал чиновник.

Напомним, на прошлой неделе председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что объемы “скрученного“ налога на добавленную стоимость в Украине составляют не менее 40 млрд грн.