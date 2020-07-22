Новую главу АМКУ представили коллективу: Подробности

Ольга Пищанская с сентября 2019 года работала на должности первого замглавы ведомства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил коллективу Антимонопольного комитета Украины новую руководительницу Ольгу Пищанскую. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

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По словам Шмыгаля, за 20 лет Украина существенно продвинулась в развитии антимонопольной сферы и должна продолжать движение вперед.

“Государство должно говорить не о борьбе с бизнесом, а лишь о борьбе со злоупотреблением монопольным положением. Это подход цивилизованных стран, и мы должны использовать его по всем направлениям“, - сказал премьер.

Новую главу АМКУ представили коллективу Антимонопольный комитет Украины

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Ольга Пищанская в свою очередь поблагодарила за поддержку всему коллективу АМКУ.

“Одной из первых задач, которые мы должны решить, является обеспечение достойных условий труда. Это - лучшее проявление уважения к каждому специалисту, который работает в комитете“, - сказала руководительница АМКУ.

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По ее словам, среди ключевых приоритетов работы органа - стремительное развитие конкуренции в государстве, установление тесного диалога с бизнес-сообществом и эффективная борьба со злоупотреблениями на различных рынках.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада своим постановлением назначила Ольгу Пищанскую председателем Антимонопольного комитета Украины.