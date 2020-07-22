Шмыгаль сказал, когда Украина попадет в ТОП-30 рейтинга Doing Business

По словам премьера, правительство работает над увеличением объема инвестиций в Украину.

Украина в ближайшие годы может оказаться в тридцатке стран-лидеров рейтинга Doing Business. Об этом во время выступления на форуме “Трансформационные тренды: инновация и цифровизация“ заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, правительство будет работать над тем, чтобы объем инвестиций в Украину увеличивался.

“Мы должны создать для инвесторов благоприятные условия. И результат этого будем видеть в рейтинге Doing Business, где мы сейчас на 64 позиции. Наша цель, которую я считаю абсолютно достижимой в ближайшие годы, - это ТОП-30. Мы знаем, что надо делать, чтобы эта цель была достигнута и чтобы бизнесу было легче работать“, - сказал Шмыгаль.

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Он также отметил, что правительство продолжает работать над расширением возможностей электронного портала “Дія“, который уже насчитывает более 30 электронных услуг. Среди них - услуга по регистрации бизнеса, которая, по словам премьера, является самой быстрой в мире.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине сокращается количество безработных на фоне экономического восстановления.