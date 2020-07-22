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Шмыгаль сказал, когда Украина попадет в ТОП-30 рейтинга Doing Business

Комментариев: 2
По словам премьера, правительство работает над увеличением объема инвестиций в Украину.
Шмыгаль сказал, когда Украина попадет в ТОП-30 рейтинга Doing Business
Шмыгаль сказал, когда Украина попадет в ТОП-30 рейтинга Doing Business
Урядовий портал

Украина в ближайшие годы может оказаться в тридцатке стран-лидеров рейтинга Doing Business. Об этом во время выступления на форуме “Трансформационные тренды: инновация и цифровизация“ заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, правительство будет работать над тем, чтобы объем инвестиций в Украину увеличивался.

“Мы должны создать для инвесторов благоприятные условия. И результат этого будем видеть в рейтинге Doing Business, где мы сейчас на 64 позиции. Наша цель, которую я считаю абсолютно достижимой в ближайшие годы, - это ТОП-30. Мы знаем, что надо делать, чтобы эта цель была достигнута и чтобы бизнесу было легче работать“, - сказал Шмыгаль.

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Он также отметил, что правительство продолжает работать над расширением возможностей электронного портала “Дія“, который уже насчитывает более 30 электронных услуг. Среди них - услуга по регистрации бизнеса, которая, по словам премьера, является самой быстрой в мире.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине сокращается количество безработных на фоне экономического восстановления.

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Теги: Doing Business, Шмыгаль, инвестиции
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.07.2020, 13:12
Оценка:  0
гость
Давайте сначала хотя бы в топ63 войдем
korvin_ral    22.07.2020, 12:57
Оценка:  0
korvin_ral
У вас, там есть человек, который вывел страну, которая сейчас на 7-м месте в этом рейтинге. Может спросите у него ?
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