По словам Петрашко, принятый закон о публичных закупках не противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.

В Кабмине рассказали, для чего Украине нужна локализация производства depositphotos.com

Принятый Верховной Радой в первом чтении закон о публичных закупках не повлечет никаких сложностей в отношениях Украины с международными партнерами. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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По его словам, предусмотренная документом локализация украинского машиностроения критически важна для этого сектора.

“Это, наоборот, будет способствовать нашему сотрудничеству с Евросоюзом и США, потому что есть много европейских компаний, которые здесь уже работают“, - сказал чиновник.

По словам Петрашко, внедрение локализации пойдет на пользу и украинским, и европейским производителям.

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“Считаю, что где-то через 2-3 года мы будем включены в логистические цепочки европейских стран, Германии, в первую очередь. Такие процессы для нас являются очень важными и необходимыми“, - добавил министр.

Напомним, во вторник Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон о публичных закупках. Документом, в частности, предусматривается, что при закупках за бюджетный счет машиностроительных товаров предпочтение будет отдаваться товарам с локализацией производителя в Украине на уровне 25-40%.