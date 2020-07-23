В Украине растет розничная торговля: Названы регионы-лидеры

Товарооборот в рознице в первом полугодии увеличился на 3%.

Оборот розничной торговли в Украине в первом полугодии 2020 года составил 528,75 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики. Согласно сообщению, это на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в сопоставимых ценах).

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По данным Госстата, больше всего оборот розничной торговли в январе-июне 2020 года вырос в Черниговской (+10,8%), Луганской (+10%) и Волынской (+7,9%) областях.

В тоже время в первом полугодии 2020 года оборот розничной торговли уменьшился в Закарпатской (-89,4%), Черновицкой (-90,2%), Львовской, Ривненской (по -99,2%) и Сумской (-99,7%) областях.

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Также сообщается, что оборот розничной торговли в июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года в Украине вырос на 1,4%.

Напомним, что по данным ПриватБанка к концу июня 2020 года в Украине розничный товарооборот вышел на докарантинный уровень.